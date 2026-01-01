Boya BY-DM1 петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple

Boya BY-DM1 - легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде: от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.
Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 600 см, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях.
Характеристики:
- разъем аудиовыхода - сертифицированный mfi Lightning разъем
- аналого-цифровой преобразователь - мультибит дельта-сигма
- направленность - всенаправленный
- принцип преобразователя - предварительно поляризованный конденсаторный микрофон
- частотная характеристика - 30Гц-20кгц
- чувствительность - -42 +/- 3дб (на частоте 1кгц, 0дб = 1В / Па)
- усиление - 0-35 дб
- частота дискретизации - 44,1 кгц / 48 кгц
- битрейт - 16 бит / 24 бит
- требования к питанию - предусмотренное на IOS устройстве
- кабель, м - 6
- диаметр капсулы, мм - 6,5
- вес нетто, г - 58