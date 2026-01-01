Boya BY-DM1 петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple

Описание

Boya BY-DM1 - легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде: от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 600 см, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях.

Характеристики: