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Boya BY-DM1 петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple
Boya BY-DM1 петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple
Boya BY-DM1 петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple
Boya BY-DM1 петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple
Boya BY-DM1 петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple

Boya BY-DM1 петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple

Boya
Артикул: NVF-9800

Boya BY-DM1 - петличный микрофон для смартфонов и планшетов Apple.

Конденсаторный всенаправленный микрофон-петличка. Модель предназначена для работы с iPhone, iPAD, iPOD TOUCH. Микрофон может быть подключен к любому устройству iOS с Lightning разъемом.

Описание

Boya BY-DM1 - легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде: от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля. 

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 600 см, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. 

Характеристики:

  • разъем аудиовыхода - сертифицированный mfi Lightning разъем
  • аналого-цифровой преобразователь - мультибит дельта-сигма
  • направленность - всенаправленный
  • принцип преобразователя - предварительно поляризованный конденсаторный микрофон
  • частотная характеристика - 30Гц-20кгц
  • чувствительность - -42 +/- 3дб (на частоте 1кгц, 0дб = 1В / Па)
  • усиление - 0-35 дб
  • частота дискретизации - 44,1 кгц / 48 кгц
  • битрейт - 16 бит / 24 бит
  • требования к питанию - предусмотренное на IOS устройстве
  • кабель, м - 6
  • диаметр капсулы, мм - 6,5
  • вес нетто, г - 58

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