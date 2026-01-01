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Audio-Technica ATR3350 петличный мини-микрофон

Audio-Technica ATR3350 петличный мини-микрофон

Audio-Technica
Артикул: NVF-1861

Audio-Technica ATR3350 – миниатюрный петличный всенаправленный микрофон с блоком для батарейки и выключателем. Разработан для ясного, точного воспроизведения голоса. Идеально подходит для съемки видеосюжетов, интервью и т.п.

Описание

Характеристики:

  • встроенный шестиметровый кабель с 3,5 мм мини-штекером для использования с большинством видеокамер
  • Omni-диаграмма направленности – всенаправленный полный охват источников звука
  • частотный диапазон – 50–18000 Гц
  • вес, г – 6

Комплектация

  • Клипса для крепления.
  • Батарейка.
  • Ветрозащита.

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