Audio-Technica ATR3350 петличный мини-микрофон

Характеристики:
- встроенный шестиметровый кабель с 3,5 мм мини-штекером для использования с большинством видеокамер
- Omni-диаграмма направленности – всенаправленный полный охват источников звука
- частотный диапазон – 50–18000 Гц
- вес, г – 6
Москва
Малая Семеновская 3с6
Audio-Technica ATR3350 – миниатюрный петличный всенаправленный микрофон с блоком для батарейки и выключателем. Разработан для ясного, точного воспроизведения голоса. Идеально подходит для съемки видеосюжетов, интервью и т.п.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter