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ZEP EM7768 Samal полирезиновая фоторамка 15х20

ZEP EM7768 Samal полирезиновая фоторамка 15х20

ZEP
Артикул: DAN-9873

Фоторамка Zep Samal  выполнена из полирезина с элегантным рельефным декором. Цвет золотой.Формат 15x20. Ножка для установки на поверхность. Упакована в коробку.

Описание

ZEP EM7768 Samal полирезиновая фоторамка 15х20

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