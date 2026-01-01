ZEP (ЗЭП)

ZEP — итальянский бренд, под которым производятся высококачественные фотоальбомы.

Основное направление компании — детские и свадебные модели

В каталоге продукции можно подобрать и универсальные книги в традиционном стиле для размещения снимков разного размера и формата.

Альбомы изготавливаются на заводских мощностях, расположенных во Вьетнаме. В производстве используются долговечные материалы — ламинированный картон, кожа для обложек, плотный пергамин для вставок из кальки. Альбомы ZEP отличает тонкость и качество декора, прочность книжного переплета и гармоничное сочетание цветов. В оформлении изделий преобладает мягкая колористическая гамма с белым, голубым, розовым, бежевым оттенками или натуральными, глубоким цветами.

Среди наиболее популярных варианты декора

для свадебных альбомов — флористическое тиснение на белом фоне, броши, украшенные стразами и стеклярусом, настоящее кружево;

для детских альбомов — нежные рисунки, отвечающие потребностям психологии малышей, рамки для вставки фото, расцветка колор-блок;

для тревел-альбомов — фотографии с морской и пляжной тематикой, винтажные принты.

Подарочные альбомы ZEP продаются в твердых коробках

Листы в них преимущественно белые. В свадебных альбомах, как правило, 100 страниц, в детских — 40 или 60. Максимальный размер — 11х16 см, 24х24 см, 32х32 см. Фотографии на листах закрепляются при помощи кармашков. Разноформатные снимки можно разместить под вклейку.

В интернет-магазине Фотогора продаются различные виды альбомов ZEP, в коробках и без них. Приобрести продукцию итальянского бренда можно поштучно или партией. Мы готовы зарезервировать альбомы для самовывоза из пункта выдачи в Москве или организовать доставку в любой регион России транспортной службой по выбору покупателя.