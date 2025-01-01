Walther ME-140-L Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Gustavson Mini-BOSSE настольный торшер. Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Изготовление на заказ в любом цвете, 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: высота с абажуром 53 см. Абажур: 25х17 см.
Фоторамка ZEP серия SILVER PLATED сделана в Италии из посеребренного алюминия. Для обработки поверхности используется напыление серебром. Такое покрытие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к окислению. В углу каждой рамки стоит клеймо, как подтверждение подлинности сертификата серебряного напыления. Задник рамки выполнен из дерева
Рамка упакована в картонную коробку, прилагается бумажный сертификат. Формат 15x20 см. Ножка для установки на поверхность.
Фоторамка Zep Samal выполнена из полирезина с элегантным рельефным декором. Цвет золотой.Формат 15x20. Ножка для установки на поверхность. Упакована в коробку.
Gustavson Mini-Frederika настольный торшер. Мини - версия самого прекрасно-эпотажного торшера. Ручная работа, множество деталей выполненых с невероятной реалистичностью. Миниатюрный торшер-манекен - будет эффектным дополнение Вашего интерьера. Изготовление на заказ в любом цвете 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: высота с абажуром 75 см Абажур: 25х17 см. Цвет любой на заказ.
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, радужные отливы добавят разнообразие "фракталов", а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек.
