Gustavson Mini-Frederika настольный торшер
Артикул: MTG-1953

Gustavson Mini-Frederika настольный торшер. Мини - версия самого прекрасно-эпотажного торшера. Ручная работа, множество деталей выполненых с невероятной реалистичностью. Миниатюрный торшер-манекен - будет эффектным дополнение Вашего интерьера. Изготовление на заказ в любом цвете 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: высота с абажуром 75 см Абажур: 25х17 см. Цвет любой на заказ. 

Описание

Доступные цвета:  белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию. 

