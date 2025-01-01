Gustavson Mini-Frederika настольный торшер

Фоторамка ZEP серия SILVER PLATED сделана в Италии из посеребренного алюминия. Для обработки поверхности используется напыление серебром. Такое покрытие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к окислению. В углу каждой рамки стоит клеймо, как подтверждение подлинности сертификата серебряного напыления. Задник рамки выполнен из дерева
Рамка упакована в картонную коробку, прилагается бумажный сертификат. Формат 15x20 см. Ножка для установки на поверхность.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00