WALTHER KV030L 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик синяя

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 20x30
- материал - пластик
- цвет - синий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER KV030L изготовлена из пластика, задняя панель – из ДВП. Элегантной делают рамку тонкое изящное обрамление синего цвета и серо-голубое паспарту. Прозрачное стекло надежно фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Рамка WALTHER KV030L может быть использована для размещения крупных фото (20х30 см), например, кадров с фотосессий.
Характеристики:
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