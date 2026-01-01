WALTHER KV030L 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик синяя

Артикул: MTG-0033

Фоторамка WALTHER KV030L изготовлена из пластика, задняя панель – из ДВП. Элегантной делают рамку тонкое изящное обрамление синего цвета и серо-голубое паспарту. Прозрачное стекло надежно фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

Рамка WALTHER KV030L может быть использована для размещения крупных фото (20х30 см), например, кадров с фотосессий.



