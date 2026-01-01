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Walther FA-207-P Fun фотоальбом 40 белых страниц 22x16 коричневый

Walther FA-207-P Fun фотоальбом 40 белых страниц 22x16 коричневый

Walther
Артикул: DAN-0881

Walther FA-207-P Fun - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см. 

Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - коричневый.

Описание

Walther FA-207-P Fun фотоальбом 40 белых страниц 22x16 коричневый

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