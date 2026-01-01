Walther FA-207-P Fun фотоальбом 40 белых страниц 22x16 коричневый

Проявитель сухой Darkroom D19.
Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин высококонтрастный. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther FA-207-P Fun - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см.
Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - коричневый.
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Проявитель сухой Darkroom D19.
Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин высококонтрастный. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.
Фотоальбом Walther FA-208-R Fun Trend 100 белых страниц 30x30, красный.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.
Walther FA-208-K Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.