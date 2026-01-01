Henzo 18308 уголки белые 250 шт.

Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Henzo 18308 - уголки белые для крепления фотографий, 250 шт.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку или на другие поверхности. Они представляют из себя маленькие белые уголки с одной стороны и прозрачный скотч с другой.
Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего нужно вставить фотографию в эти уголки. Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Фотография к уголкам не приклеивается. Размер 1х1 см
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Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.