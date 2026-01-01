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Henzo 18308 уголки белые 250 шт.
Henzo 18308 уголки белые 250 шт.
Henzo 18308 уголки белые 250 шт.
Henzo 18308 уголки белые 250 шт.
Henzo 18308 уголки белые 250 шт.
Henzo 18308 уголки белые 250 шт.

Henzo 18308 уголки белые 250 шт.

Henzo
Артикул: DAN-0967

Henzo 18308 - уголки белые для крепления фотографий, 250 шт.

Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку или на другие поверхности. Они представляют из себя маленькие белые уголки с одной стороны и прозрачный скотч с другой. 

Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего нужно вставить фотографию в эти уголки. Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Фотография к уголкам не приклеивается. Размер 1х1 см


Описание

Henzo 18308 уголки белые 250 шт.

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Наличие
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Цвет обложки - красный.

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