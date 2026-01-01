Henzo 18300 стикеры 250 шт.

Артикул: DAN-0964

Henzo 18300 - стикеры для крепления фотографий, 250 шт.

Стикеры используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку или на другие поверхности. Они представляют из себя маленькие квадратики двухстороннего скотча размером 1х1 см с защитной пленкой. Наклеиваются по уголкам фотокарточки, затем удаляется защитная пленка и фотокарточка вклеивается в альбом.