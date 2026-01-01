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Henzo 18300 стикеры 250 шт.
Henzo 18300 стикеры 250 шт.
Henzo 18300 стикеры 250 шт.
Henzo 18300 стикеры 250 шт.

Henzo 18300 стикеры 250 шт.

Henzo
Артикул: DAN-0964

Henzo 18300 - стикеры для крепления фотографий, 250 шт.

Стикеры используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку или на другие поверхности. Они представляют из себя маленькие квадратики двухстороннего скотча размером 1х1 см с защитной пленкой. Наклеиваются по уголкам фотокарточки, затем удаляется защитная пленка и фотокарточка вклеивается в альбом.

Описание

Henzo 18300 стикеры 250 шт.

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