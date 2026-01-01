Henzo 18300 стикеры 250 шт.

Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Henzo 18300 - стикеры для крепления фотографий, 250 шт.
Стикеры используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку или на другие поверхности. Они представляют из себя маленькие квадратики двухстороннего скотча размером 1х1 см с защитной пленкой. Наклеиваются по уголкам фотокарточки, затем удаляется защитная пленка и фотокарточка вклеивается в альбом.
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Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Walther FA-208-K Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.