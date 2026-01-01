Fotokvant футболка унисекс пульс S/42

Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:
- S ~ 75 см
- М ~ 78 см
- L ~ 81 см
- XL ~ 85 см
- ХXL ~ 90 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Унисекс футболка Fotokvant пульс, размер - S/42.
Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 42 (S).
Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:
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Сфера хрустальная Fotokvant PRS-006 Lensball. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 80 мм. Вес нетто - 665 гр.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-003 80 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 80х80х80 мм. Вес нетто - 1312 гр.
Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов. Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.