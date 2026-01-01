Fotokvant футболка унисекс колесико S/42

Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:
- S ~ 75 см
- М ~ 78 см
- L ~ 81 см
- XL ~ 85 см
- ХXL ~ 90 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Футболка унисекс Fotokvant колесико, размер - S/42.
Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - S (42).
Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:
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Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.
Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.
Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.
Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!