Fotokvant футболка унисекс колесико 4XL/54

Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:
- S ~ 75 см
- М ~ 78 см
- L ~ 81 см
- XL ~ 85 см
- ХXL ~ 90 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Футболка унисекс Fotokvant колесико, размер - 4XL/54.
Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 4XL (54).
Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.
Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.