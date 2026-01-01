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Fotokvant PRZ-004 заглушка на горячий башмак котенок в коробке черный
Fotokvant PRZ-004 заглушка на горячий башмак котенок в коробке черный

Fotokvant PRZ-004 заглушка на горячий башмак котенок в коробке черный

Fotokvant
Артикул: DAN-3175

Заглушка на горячий башмак Fotokvant PRZ-004, котенок в коробке черный.

Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления.

Описание

Fotokvant PRZ-004 заглушка на горячий башмак котенок в коробке черный

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