Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке

Сфера станет замечательным подарком для фотографа. Обратите внимание, что в сфере могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!
Деревянная подставка Fotokvant PRSD-100 для хрустальной сферы 100 мм.
Оригинальная разборная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы среднего или большого размера, например, диаметром 100 мм. Подставка изготовлена из светлого дерева. В дополнении со сферой станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Вес нетто - 42 гр.