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Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке
Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке
Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке
Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке
Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке
Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке
Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке
Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке
Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке

Fotokvant PRS-008 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной деревянной коробке

Fotokvant
Артикул: DAN-4670

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-008 Lensball.

Хрустальная сфера в подарочной деревянной коробке, для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 100 мм.

Описание

Сфера станет замечательным подарком для фотографа. Обратите внимание, что в сфере могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!

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