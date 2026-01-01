Fotokvant PRQ-005 параллелепипед 10,8x15,3x2,8

Хрустальный параллелепипед для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа.
Комплект радиосинхронизации Falcon Eyes DMT-4.
В комплект входят шеснадцатиканальный передатчик и приемник. Используется для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Скорость синхронизации до 1/200 секунды.