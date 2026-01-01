Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото

Арт. MTG-3245

Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 130х30 мм. Имеет покрытие, которое окрашивает грани призмы в разные цвета. На торце призмы предусмотрено резьбовое отверстие размером 1/4", благодаря чему призму можно устанавливать на штатив или стойку. В комплекте идет изысканый чехол. Вес нетто - 143 гр.