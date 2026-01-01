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Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото

Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото

Fotokvant
Артикул: DAN-3266

Хрустальная призма Fotokvant PRP-002 для спецэффектов.

Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 80х30 мм.

 

Описание

Обратите внимание, что в призме могут присутствовать незначительные воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!

Технические характеристики:

  • высота - 80 мм
  • ширина грани - 30 мм

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