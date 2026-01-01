Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото

Обратите внимание, что в призме могут присутствовать незначительные воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!
Технические характеристики:
- высота - 80 мм
- ширина грани - 30 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Хрустальная призма Fotokvant PRP-002 для спецэффектов.
Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 80х30 мм.
Обратите внимание, что в призме могут присутствовать незначительные воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!
Технические характеристики:
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