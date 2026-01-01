Lowepro Flipside 200 AW II рюкзак черный

Все пространство рюкзака имеет защитную оболочку со съемными перегородками и предполагает размещение оборудования. Доступ к фотокамере и объективам предусмотрен только со стороны спинки рюкзака. Эта функция предохраняет кражу дорогостоящего оборудования. В верхней части основного отделения имеется небольшая сумочка на молнии для различных аксессуаров. С внутренней стороны крышки расположены карманы.
В центральной части рюкзака расположен обсек на молнии для планшета, документов, кошелька и небольших аксессуаров.
Рюкзак закрывается на молнии и надежные защелки-фастексы. Специальная форма замков позволяет легко открыть и закрыть рюкзак, не снимая перчаток.
Предусмотрено вненшнее крепление штатива. Сбоку расположено два открытых кармана.
На спинке и плечевых лямки рюкзака дышащая ткань, которая обеспечивает комфортную переноску в любую погоду. Поясной и грудной ремни надежно зафиксируют рюкзак.
Модель выполнена в классическом черном цвете из прочного на разрыв и устойчивого к механическим воздействиям водоотталкивающего нейлона. Для сильных осадков рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.
Технические характеристики:
- внешний размер, см - 24,5х20х43,5
- отдел для фотооборудования, см - 20,5х12,6х38
- дополнительный отдел, см - 18,5х3х31
- отдел для планшета, см - 16,5х1х24
- цвет - черный
- вес, кг - 0,950