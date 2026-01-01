Fotokvant PRK-011 цепочка с подвеской Кошечки

Fotokvant PRK-008 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRK-011 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant PRK-008 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.
Fotokvant PRK-009 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
Fotokvant PRK-016 - кулон фотографа №8.
Кулон-подвеска на тему фотографии. Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде линзы объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Изготовлен из цинкового сплава и стекла.