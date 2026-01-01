Fotokvant PRK-008 цепочка с подвеской Кошечки

Fotokvant PRK-016 - кулон фотографа №8.
Кулон-подвеска на тему фотографии. Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде линзы объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Изготовлен из цинкового сплава и стекла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRK-008 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
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Fotokvant PRK-016 - кулон фотографа №8.
Кулон-подвеска на тему фотографии. Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде линзы объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Изготовлен из цинкового сплава и стекла.
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Fotokvant PRK-011 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
Fotokvant PRK-009 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.