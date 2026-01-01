Fotokvant PRK-007 цепочка с подвеской Кошечки

Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRK-007 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
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Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Fotokvant PRK-008 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.
Fotokvant PRK-005 - кулон-подвеска на тему фотографии.
Станет приятным подарком для девушки-фотографа. На подвеске изображена ретро-фотокамера. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №5.
Fotokvant PRK-009 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.
Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.