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Fotokvant PRK-007 цепочка с подвеской Кошечки

Fotokvant PRK-007 цепочка с подвеской Кошечки

Fotokvant
Артикул: NVF-9904

Fotokvant PRK-007 - цепочка с кулоном-подвеской Кошечки.

Подвеска выполнена в виде фотокамеры с изображением кошечки в объективе. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 80 см. Изготовлено из металла.

Описание

Fotokvant PRK-007 цепочка с подвеской Кошечки

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