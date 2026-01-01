SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80 MB/s 16GB (SDSDUNC-016G-GN6IN) карта памяти

Карты памяти SanDisk Ultra SDHC и SDXC UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей.
Карты памяти SanDisk Ultra SDXC и SDHC UHS-I соответствуют классу скорости 10 в режиме видео в формате Full HD (1080p). Совместимы с устройствами, поддерживающими карты памяти SDHC/SDXC и SDHC-I/SDXC-I UHS-I.
Характеристики:
- объем карты памяти - 16 Гб
- класс скорости - Class 10 UHS-I
- скорость чтения - до 80 Мб/с
- скорость записи - до 10 Мб/с
- стандарт памяти - SDHC