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SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80 MB/s 16GB (SDSDUNC-016G-GN6IN) карта памяти

SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80 MB/s 16GB (SDSDUNC-016G-GN6IN) карта памяти

Sandisk
Артикул: DAN-2726

Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 16GB 533х (SDSDUNC-016G-GN6IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).

Описание

Карты памяти SanDisk Ultra SDHC и SDXC UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей. 

Карты памяти SanDisk Ultra SDXC и SDHC UHS-I соответствуют классу скорости 10 в режиме видео в формате Full HD (1080p). Совместимы с устройствами, поддерживающими карты памяти SDHC/SDXC и SDHC-I/SDXC-I UHS-I.

Характеристики:

  • объем карты памяти - 16 Гб
  • класс скорости - Class 10 UHS-I 
  • скорость чтения - до 80 Мб/с
  • скорость записи - до 10 Мб/с
  • стандарт памяти - SDHC 

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Fotokvant LAD AI-62 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 62 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

290 ₽
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