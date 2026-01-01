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Lynca KH5 кейс для хранения карт памяти
Lynca KH5 кейс для хранения карт памяти
Lynca KH5 кейс для хранения карт памяти
Lynca KH5 кейс для хранения карт памяти

Lynca KH5 кейс для хранения карт памяти

Lynca
Артикул: DAN-3778

Кейс Lynca KH5 для хранения карт памяти.

Компактный футляр имеет два слота для MSD card, три слота для SD card и два слота для хранения CF card. Он имеет резиновую прокладку и защищает карты памяти от загрязнения, намокания и утери. Цвет - черный.

Описание

Lynca KH5 кейс для хранения карт памяти

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