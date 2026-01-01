Lynca KH5 кейс для хранения карт памяти

Кольцо переходное M42 на Nikon используется с цифровыми и пленочными камерами Nikon для оптики с резьбовым креплением M42 («Зенит», Praktica, Pentax, Carl Zeiss).
Прост в использовании, не влияет на качество изображения.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кейс Lynca KH5 для хранения карт памяти.
Компактный футляр имеет два слота для MSD card, три слота для SD card и два слота для хранения CF card. Он имеет резиновую прокладку и защищает карты памяти от загрязнения, намокания и утери. Цвет - черный.
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Кольцо переходное M42 на Nikon используется с цифровыми и пленочными камерами Nikon для оптики с резьбовым креплением M42 («Зенит», Praktica, Pentax, Carl Zeiss).
Прост в использовании, не влияет на качество изображения.
Cветодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color.
Светодиодный осветитель с пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой. Светодиодная панель состоит из 900 светодиодов (450 теплого и 450 холодного белого света) с цветовой температурой от 3200 до 5600 К, плавной регулировкой яркости до 100 Вт и возможностью питания от аккумулятора V-mount. Радиоуправление производится на частоте 2,4 ГГц, по протоколу DMX512. В комплекте: пульт ДУ, сетевой адаптер с кабелем, кабель DMX RJ45, лира, шторки и рассеивающий фильтр. Пульт DMX приобретается дополнительно!
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
GreenBean ZOOM 60 LED - студийный светодиодный осветитель.
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Вес осветителя (без шторок) 1,3 кг. Восьмилепестковые шторки и конверсионный фильтр в комплекте.