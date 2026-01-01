Lynca KH5 кейс для хранения карт памяти

Арт. DAN-5303

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Cветодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color.

Светодиодный осветитель с пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой. Светодиодная панель состоит из 900 светодиодов (450 теплого и 450 холодного белого света) с цветовой температурой от 3200 до 5600 К, плавной регулировкой яркости до 100 Вт и возможностью питания от аккумулятора V-mount. Радиоуправление производится на частоте 2,4 ГГц, по протоколу DMX512. В комплекте: пульт ДУ, сетевой адаптер с кабелем, кабель DMX RJ45, лира, шторки и рассеивающий фильтр. Пульт DMX приобретается дополнительно!



