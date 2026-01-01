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Delkin Devices USB 3.0 Dual Slot SD UHS-II/CF UDMA7 Reader картридер
Delkin Devices USB 3.0 Dual Slot SD UHS-II/CF UDMA7 Reader картридер
Delkin Devices USB 3.0 Dual Slot SD UHS-II/CF UDMA7 Reader картридер

Delkin Devices USB 3.0 Dual Slot SD UHS-II/CF UDMA7 Reader картридер

Delkin Devices
Артикул: MTG-0925

Delkin Devices USB 3.0 Dual Slot SD UHS-II/CF UDMA7 Reader картридер. 

Устройство для чтения карт памяти Delkin Devices USB 3.0 Dual Slot SD UHS-II and CF Memory Card Reader для высокоскоростной передачи данных (до 500мб/с) с карт памяти форматов CF UDMA 7, SDXC, SD HC UHS-II (SD 3.0) в компьютер через USB 3.0. Одновременная передача с обоих слотов. Кард ридер SD и CF для USB 3.0. Передача данных с карты на карту. Скорость передачи данных до 500Мб/с.

Карточки прячутся полностью в кард ридер (удобно хранить).

Резиновая крышка закрывает слоты.

Поддержка карт UDMA 7 и VPG

Обратно совместимы с USB 2.0 и USB 1.1

Plug-and-Play

Описание

Delkin Devices USB 3.0 Dual Slot SD UHS-II/CF UDMA7 Reader картридер

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