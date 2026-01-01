Delkin Devices USB 3.0 Dual Slot SD UHS-II/CF UDMA7 Reader картридер. 

Арт. MTG-3084

до конца распродажи 7 дн, 21 ч

Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и 2-ух приемников сигнала, на которые устанавливаются накамерные вспышки. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт.