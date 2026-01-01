RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 67 мм

Арт. MTG-5252

K&F Concept ND2-400 58мм светофильтр. Профессиональный нейтральный светофильтр позволяет равномерно уменьшать поступающий световой поток, открывая новые возможности для съёмки. Данная модель имеет регулируемую плотность от 2 до 400, что приравнивается к диапазону от 50% до 0,25% коэффициента светопропускания. Нейтральный светофильтр позволяет снимать с необходимым для художественного эффекта значением диафрагмы, при длинной выдержке, даже солнечным днём.