RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 67 мм

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Защитный фильтр RayLab UV MC Slim Pro, ультрафиолетовый, диаметр - 67 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 67 мм.
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FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
K&F Concept ND2-400 58мм светофильтр. Профессиональный нейтральный светофильтр позволяет равномерно уменьшать поступающий световой поток, открывая новые возможности для съёмки. Данная модель имеет регулируемую плотность от 2 до 400, что приравнивается к диапазону от 50% до 0,25% коэффициента светопропускания. Нейтральный светофильтр позволяет снимать с необходимым для художественного эффекта значением диафрагмы, при длинной выдержке, даже солнечным днём.
K&F Concept Blue coat MCUV 82мм светофильтр. Ультрафиолетовый светофильтр в компактном формате. Линза изготовлена из японского оптического стекла, а рама из алюминия. Толщина конструкции гораздо тоньше аналогов и составляет всего 3.33мм. Аксессуар отлично справится с ролью защитной линзы для вашей оптики.
Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 77 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 77 мм.
Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.