Артикул: MTG-0914

Delkin Devices Prime SDXC 64GB UHS-II V60 карта памяти.

Карта памяти Delkin Devices Prime 64GB SDXC UHS-II, R/W 280/150 МБ/с - разработана для фотографов и видеооператоров. Карта использует шину UHS-II для поддержки максимальной скорости чтения 280 МБ/с и максимальной скорости записи 150 МБ/с. Рейтинг скорости видео V60 гарантирует минимальную скорость записи не менее 60 МБ/с, что позволяет записывать видео 8K, 4K и Full HD 1080p, вести высоскоростную серийную съёмку в формате RAW. Карта также поддерживает расширенные режимы, требующие одновременной записи и хранения нескольких файлов, например: RAW + JPEG, несколько видеопотоков, созданных камерами с углом обзора 360°, а также видео, фото, данные GPS и интервальная съемка.