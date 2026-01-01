Характеристики:
- Емкость: 64 ГБ
- UHS-II/V60/U3/Класс 10
- Максимальная скорость чтения: 280 МБ/с
- Максимальная скорость записи: 150 МБ/с
- Минимальная скорость записи: 60 МБ/с
- Запись видео 8K, 4K и Full HD
- Защита от воды/ударов/рентгеновского излучения
Москва
Малая Семеновская 3с6
Delkin Devices Prime SDXC 64GB UHS-II V60 карта памяти.
Карта памяти Delkin Devices Prime 64GB SDXC UHS-II, R/W 280/150 МБ/с - разработана для фотографов и видеооператоров. Карта использует шину UHS-II для поддержки максимальной скорости чтения 280 МБ/с и максимальной скорости записи 150 МБ/с. Рейтинг скорости видео V60 гарантирует минимальную скорость записи не менее 60 МБ/с, что позволяет записывать видео 8K, 4K и Full HD 1080p, вести высоскоростную серийную съёмку в формате RAW. Карта также поддерживает расширенные режимы, требующие одновременной записи и хранения нескольких файлов, например: RAW + JPEG, несколько видеопотоков, созданных камерами с углом обзора 360°, а также видео, фото, данные GPS и интервальная съемка.
Характеристики:
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