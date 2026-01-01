Характеристики:
- Тип - SDHC
- Объем - 32 Гб
- Класс скорости SD - 10
- Класс скорости UHS UHS-II - Class 3
- Класс скорости VSC - V90
- Макс. скорость чтения - Мб/с 300
- Макс. скорость записи - Мб/с 250
Москва
Малая Семеновская 3с6
Delkin Devices Power SDHC 32GB UHS-II V90 карта памяти.
Карта памяти Delkin Devises SDHC 32GB UHS-II V90 Memory Card. Емкая и сверхвысокоскоростная карта памяти SD, позволяющая достигать скорости передачи данных 2000x. Чтение 300МБ/с / запись 250МБ/с (мин 90МБ/с). Для съемки качественных фото и видео HD, 3D, 8К, 4K видео, 360 град. Поддержка расширенных режимов съемки RAW, Burst, High Frames. Коррекция ошибок. Переключатель защиты от записи. Защита от шока, воды и температуры.
Характеристики:
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