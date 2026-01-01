images
Delkin Devices Power SDHC 32GB UHS-II V90 карта памяти

Delkin Devices Power SDHC 32GB UHS-II V90 карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0917

Delkin Devices Power SDHC 32GB UHS-II V90 карта памяти.

Карта памяти Delkin Devises SDHC 32GB UHS-II V90 Memory Card. Емкая и сверхвысокоскоростная карта памяти SD, позволяющая достигать скорости передачи данных 2000x. Чтение 300МБ/с / запись 250МБ/с (мин 90МБ/с). Для съемки качественных фото и видео HD, 3D, 8К, 4K видео, 360 град. Поддержка расширенных режимов съемки RAW, Burst, High Frames. Коррекция ошибок. Переключатель защиты от записи. Защита от шока, воды и температуры.

Описание

Характеристики:

  • Тип - SDHC
  • Объем - 32 Гб
  • Класс скорости SD - 10
  • Класс скорости UHS UHS-II - Class 3
  • Класс скорости VSC - V90
  • Макс. скорость чтения - Мб/с 300
  • Макс. скорость записи - Мб/с 250

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Арт. NVF-6503
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes RF-AC425R – приемник (ресивер) для радиосинхронизатора Falcon Eyes RF-AC425, предназначен для подключения дополнительной студийной вспышки. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.

1 350 ₽
В корзину
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Арт. NVF-6502
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.

2 120 ₽
В корзину
Selens 829092 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с гранями и креплением 1/4 дюйма
Selens 829092 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с гранями и креплением 1/4 дюйма
Selens 829092 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с гранями и креплением 1/4 дюйма
Арт. MTG-3223
Selens 829092 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с гранями и креплением 1/4 дюйма
Наличие
в наличии 4-10 шт

Selens 829092 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с гранями и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек. 

890 ₽
В корзину

Видео

Секреты аккумулятора Canon LP-E17 и LP-E6NH - подделки, копии, пустышки, повербанки и лайфхаки
Секреты аккумулятора Canon LP-E17 и LP-E6NH - подделки, копии, пустышки, повербанки и лайфхаки
Видеоурок &quot;5 советов как сделать еду на фотографиях эффектной&quot;
Видеоурок "5 советов как сделать еду на фотографиях эффектной"
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.