Fujimi FEC-DK-23 наглазник для Nikon D300, D300s, D5000, D7100, и D7200 SLR Digital Cameras

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Наглазник Fujimi FEC-DK-23 для цифровых камер Nikon D300, D300s, D5000, D7100 и D7200.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
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Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-21.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
Наглазник Fujimi FEC-DK-21 для системы Nikon.
Резиновый наглазник (совместим с Nikon D600/D610, D7000, D90, D80, D300/s, D40, D60, D50, D70S, D200). Изготовлен из пластика и имеет резиновую рамку, благодаря которой позволяет без проблем фотографировать в очках.