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Fujimi FEC-DK-23 наглазник для Nikon D300, D300s, D5000, D7100, и D7200 SLR Digital Cameras
Fujimi FEC-DK-23 наглазник для Nikon D300, D300s, D5000, D7100, и D7200 SLR Digital Cameras

Fujimi FEC-DK-23 наглазник для Nikon D300, D300s, D5000, D7100, и D7200 SLR Digital Cameras

Fujimi
Артикул: DAN-5698

Наглазник Fujimi FEC-DK-23 для цифровых камер Nikon D300, D300s, D5000, D7100 и D7200.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

Описание

Fujimi FEC-DK-23 наглазник для Nikon D300, D300s, D5000, D7100, и D7200 SLR Digital Cameras

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