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VSGO DDR-15 набор из 12 чистящих швабр для матрицы APS-C
VSGO DDR-15 набор из 12 чистящих швабр для матрицы APS-C
VSGO DDR-15 набор из 12 чистящих швабр для матрицы APS-C

VSGO DDR-15 набор из 12 чистящих швабр для матрицы APS-C

VSGO
Артикул: DAN-3582

Набор из 10 чистящих швабр VSGO DDR-15 для APS-C матрицы.

Комплект сухих шваброчек из высококачественной микрофибры для чистки матриц цифровых фотокамер, зеркал, матовых экранов и других труднодоступных оптических поверхностей. Целевое назначение для чистки APS-C матриц. Ширина - 16 мм.

Описание

VSGO DDR-15 набор из 12 чистящих швабр для матрицы APS-C

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