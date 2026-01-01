VSGO DDR-12 набор из 12 чистящих швабр для матрицы размера micro 4/3

Шаровая голова QZSD Q03.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор из 12 чистящих швабр VSGO DDR-12 для матрицы micro 4/3.
Комплект шваброчек из высококачественной микрофибры для чистки матриц цифровых фотокамер, зеркал, матовых экранов и других труднодоступных оптических поверхностей. Набор включает в себя двенадцать швабр, шириной 12 мм и жидкость VSGO Camera Sensor Cleaner 15 мл. Целевое назначение для чистки матрицы micro 4/3.
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Шаровая голова QZSD Q03.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.
Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.
Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.