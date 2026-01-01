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VSGO DDR-12 набор из 12 чистящих швабр для матрицы размера micro 4/3
VSGO DDR-12 набор из 12 чистящих швабр для матрицы размера micro 4/3
VSGO DDR-12 набор из 12 чистящих швабр для матрицы размера micro 4/3
VSGO DDR-12 набор из 12 чистящих швабр для матрицы размера micro 4/3

VSGO DDR-12 набор из 12 чистящих швабр для матрицы размера micro 4/3

VSGO
Артикул: DAN-3580

Набор из 12 чистящих швабр VSGO DDR-12 для матрицы micro 4/3.

Комплект шваброчек из высококачественной микрофибры для чистки матриц цифровых фотокамер, зеркал, матовых экранов и других труднодоступных оптических поверхностей. Набор включает в себя двенадцать швабр, шириной 12 мм и жидкость VSGO Camera Sensor Cleaner 15 мл. Целевое назначение для чистки матрицы micro 4/3. 

Описание



Комплектация

  • Жидкость VSGO Camera Sensor Cleaner 15 мл. - 1 шт.
  • Швабры ширина 12 мм - 12 шт.

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