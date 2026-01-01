VSGO DDR-12 набор из 12 чистящих швабр для матрицы размера micro 4/3

Арт. DAN-4679

Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.

Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.