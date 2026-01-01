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Photosol Sensor Swabs № 2 щеточки для чистки матрицы (1 шт.)

Photosol Sensor Swabs № 2 щеточки для чистки матрицы (1 шт.)

Photosol
Артикул: NVF-9840

Photosol Sensor Swabs № 2 - швабра для чистки матрицы.

Одна герметично упакованная сухая швабра для чистки матрицы. 

Описание

Photosol Sensor Swabs № 2 щеточки для чистки матрицы (1 шт.)

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