Photosol Sensor Swabs № 2 щеточки для чистки матрицы (1 шт.)

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Photosol Sensor Swabs № 2 - швабра для чистки матрицы.
Одна герметично упакованная сухая швабра для чистки матрицы.
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Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Grifon LED-308C – профессиональный светодиодный осветитель. Предназначен для работы с видео- и фотокамерами. Модель оснащена 308 яркими диодами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.