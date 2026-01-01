Photosol Sensor Swabs № 2 щеточки для чистки матрицы (1 шт.)

Арт. NVF-2937

Grifon LED-308C – профессиональный светодиодный осветитель. Предназначен для работы с видео- и фотокамерами. Модель оснащена 308 яркими диодами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.