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Photosol One Sensor Swab №1 одна влажная швабра

Photosol One Sensor Swab №1 одна влажная швабра

Photosol
Артикул: NVF-7581

Photosol One Sensor Swab №1 – одна влажная швабра для чистки матрицы предварительно смоченная производителем жидкостью Eclipse в нужных пропорциях и герметично упакованная. 

Описание

Photosol One Sensor Swab №1 одна влажная швабра

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FE24-70/4; FE24-240/3.5-6.3; FE28-70/3.5-5.6; FE28/2; FE35/1.4; FE35/2.8;

FE55/1.8; FE70-200/4; FE90/2.8 М; FE PZ28-135/4; FE16-35/4; E16-70/4.

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