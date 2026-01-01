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Photosol Eclipse E2 59 мл жидкость для чистки матриц

Photosol Eclipse E2 59 мл жидкость для чистки матриц

Photosol
Артикул: NVF-7580

Photosol Eclipse E2 59 мл – жидкость для чистки оптики и матриц. Моментально высыхает, не оставляя следов. При использовании с салфетками Pec-Pads, позволяет чистить оптику даже частями. Объем, – 59.

Описание

Способ применения: капнуть несколько капель на сложенную чистую салфетку и провести по очищаемой поверхности в одном направлении. При необходимости, повторить чистку, сложив салфетку чистой стороной наружу.

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