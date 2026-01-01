Photosol Eclipse E2 59 мл жидкость для чистки матриц

Способ применения: капнуть несколько капель на сложенную чистую салфетку и провести по очищаемой поверхности в одном направлении. При необходимости, повторить чистку, сложив салфетку чистой стороной наружу.
ROSCO 72023 жидкость для чистки оптики 240 мл. Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.