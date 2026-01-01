Nisi Lens Pen карандаш для чистки оптики объектива. Графитовый карандаш с щеточкой для чистки и обслуживания всех видов оптики. Удобен, компактен и всегда готов работе.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Nisi Screen Cleaning Tool ластик для чистки монитора. Предназначен для чистки и обслуживания мониторов, TV и других дисплеев. Удобно хранится в небольшой коробочке.
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Nisi Lens Pen карандаш для чистки оптики объектива. Графитовый карандаш с щеточкой для чистки и обслуживания всех видов оптики. Удобен, компактен и всегда готов работе.
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