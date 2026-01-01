Kenro «Мастер кит» сжатый воздух 360 мл

Чистка проводится направленной струей воздуха. Необходимо производить короткие нажатия на курок с небольшим наклоном баллона. Для удобства используется специальная насадка.
Объем, мл – 360 Размер (ДхШхГ), см – 22Wx6Lx6W Вес, кг – 0,4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kenro «Мастер кит» – баллон со сжатым воздухом. Предназначен для выдувания пыли и мелких соринок из труднодоступных мест, для удаления пыли и бесконтактной чистки линз оптических приборов.
Чистка проводится направленной струей воздуха. Необходимо производить короткие нажатия на курок с небольшим наклоном баллона. Для удобства используется специальная насадка.
Объем, мл – 360 Размер (ДхШхГ), см – 22Wx6Lx6W Вес, кг – 0,4
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Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.
Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.
Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!
Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.
Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.