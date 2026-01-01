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Kenro «Мастер кит» сжатый воздух 360 мл

Kenro «Мастер кит» сжатый воздух 360 мл

Kenro
Артикул: NVF-801

Kenro «Мастер кит» – баллон со сжатым воздухом. Предназначен для выдувания пыли и мелких соринок из труднодоступных мест, для удаления пыли и бесконтактной чистки линз оптических приборов.

Описание

Чистка проводится направленной струей воздуха. Необходимо производить короткие нажатия на курок с небольшим наклоном баллона. Для удобства используется специальная насадка.

Объем, мл – 360 Размер (ДхШхГ), см – 22Wx6Lx6W Вес, кг – 0,4

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