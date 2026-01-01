Чистящие швабры изготовлены из высококачественной микрофибры. Безворсовые. Эффективно удаляют различные пятна и разводы на матрице.
Эргономичный дизайн, простота использования.
Одноразовая вакуумная упаковка защищает мини-швабры от пыли и грязи.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST SS-2KIT (DDR-24) набор для чистки полноформатных матриц специально предназначен для чистки и ухода за полноформатным сенсором зеркального фотоаппарата. Набор включает в себя флакон (15 мл) с жидкостью для чистки матрицы и чистящие швабры шириной 24 мм, каждая в индивидуальной одноразовой упаковке.
Чистящие швабры изготовлены из высококачественной микрофибры. Безворсовые. Эффективно удаляют различные пятна и разводы на матрице.
Эргономичный дизайн, простота использования.
Одноразовая вакуумная упаковка защищает мини-швабры от пыли и грязи.
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