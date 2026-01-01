Manfrotto MVDDA14 Digital Director консоль управления для планшетного компьютера

Описание

Приложение, созданное для Digital Director, разрешает следить за настройками камер Canon и Nikon DSLR и менять их в режиме реального времени (экспозиция, ISO, выдержка, диафрагма, фокус, баланс белого, качество изображения, режим работы затвора, состояние батареи), что позволяет фотографам полностью сосредоточиться на творческом процессе, уделяя настройкам минимальное количество времени.

Имеющаяся возможность удаленного управления съемкой при помощи дисплея iPad Retina через приложение предоставляет доступ к мониторингу и настройкам Live View. На мониторе также могут быть отображены динамические гистограммы и индикатор уровня звука, а настройкой фокуса можно управлять при помощи интерактивного фокуса, который может быть выставлен в любой точке дисплея.

Пользователь может полностью контролировать рабочий процесс и даже сразу загружать отснятый материал на iPad, чтобы просматривать файлы в высоком разрешении. В приложении можно изменять экспозицию, обрезать и вращать изображеня, менять яркость, проверять данные гистограмма и информацию Exif, делать пометки и сохранять изображения. С данным «цифровым режиссером» имеется возможность полностью контролировать полученные файлы, которые можно сортировать по меткам, альбомам, профилям съемки и профилям соединения. Digital Director поддерживает мгновенный обмен изображениями посредством e-mail, в социальных сетях и напрямую по FTP.