GreenBean VS-1 Aputure 7" портативный монитор

Монитор имеет удобный интерфейс с возможностью быстрого доступа к основным параметрам. Модель отличается низкой потребляемой мощностью. Монитор оснащен HDMI, YPbPr, CVBS (AV) видеовходами, аудиовыходом для наушников, имеет встроенный динамик. Питание осуществляется от сети 220В или от аккумуляторов серии NP/NP-FM/QM (с возможностью заряда аккумулятора во время работы от сети). Имеет универсальный горячий башмак на поворотной шаровой опоре. В комплекте есть бленда от бликов.
Технические характеристики:
- ЖК-экран – 7,0"
- разрешение – 800х480, поддерживает входной сигнал 1920х1080
- соотношения сторон экрана – 16:9/4:3/полный экран
- яркость, кд/м2 – 400
- контрастность – 500:1
- углы обзора. град. – по горизонтали 140/ по вертикали 120
- входной интерфейс – HDMI,YPbPr, AV
- встроенный динамик – есть
- разъем для наушников, мм – 3,5 мини-джек
- совместимый тип батарей – F550/F570/F770/F960/F970/FM50/FM51/FM55H/FM500H/QM50/QM51/QM71D/QM91D
- рабочая температура, С – от -20 до +60
- габаритный размер, мм – 138х182х23
- вес, г – 380