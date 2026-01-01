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GreenBean VS-1 Aputure 7" портативный монитор

GreenBean VS-1 Aputure 7" портативный монитор

GreenBean
Артикул: OLE-0333

GreenBean VS-1 Aputure 7 – широкоформатный портативный монитор в корпусе толщиной всего 23 мм, диагональ ЖК-экрана 7 дюймов. Применяется в качестве дополнительного видоискателя для работы с DSLR и видеокамерами. Входное разрешение 800х480 (входящий сигнал до 1920х1080), встроенный динамик, вес 380 г.

Описание

Монитор имеет удобный интерфейс с возможностью быстрого доступа к основным параметрам. Модель отличается низкой потребляемой мощностью.  Монитор оснащен HDMI, YPbPr, CVBS (AV) видеовходами, аудиовыходом для наушников, имеет встроенный динамик. Питание осуществляется от сети 220В или от аккумуляторов серии NP/NP-FM/QM (с возможностью заряда аккумулятора во время работы от сети). Имеет универсальный горячий башмак на поворотной шаровой опоре. В комплекте есть бленда от бликов.
 
Технические характеристики:
  • ЖК-экран – 7,0"
  • разрешение – 800х480, поддерживает входной сигнал 1920х1080
  • соотношения сторон экрана – 16:9/4:3/полный экран
  • яркость, кд/м2 – 400
  • контрастность – 500:1
  • углы обзора. град. – по горизонтали 140/ по вертикали 120
  • входной интерфейс – HDMI,YPbPr, AV
  • встроенный динамик – есть
  • разъем для наушников, мм – 3,5 мини-джек
  • совместимый тип батарей – F550/F570/F770/F960/F970/FM50/FM51/FM55H/FM500H/QM50/QM51/QM71D/QM91D
  • рабочая температура, С – от -20 до +60
  • габаритный размер, мм – 138х182х23
  • вес, г – 380 

Комплектация

  • GreenBean VS-1 Aputure 7 – 1 шт.
  • Адаптер питания – 1 шт.
  • HDMI-кабель – 1 шт.
  • Поворотный крепеж горячий башмак – 1 шт.
  • Бленда – 1 шт.
  • USB-кабель – 1 шт.

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