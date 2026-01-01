GreenBean VS-1 Aputure 7" портативный монитор

Описание

Монитор имеет удобный интерфейс с возможностью быстрого доступа к основным параметрам. Модель отличается низкой потребляемой мощностью. Монитор оснащен HDMI, YPbPr, CVBS (AV) видеовходами, аудиовыходом для наушников, имеет встроенный динамик. Питание осуществляется от сети 220В или от аккумуляторов серии NP/NP-FM/QM (с возможностью заряда аккумулятора во время работы от сети). Имеет универсальный горячий башмак на поворотной шаровой опоре. В комплекте есть бленда от бликов.

Технические характеристики: