Falcon Eyes AVR-N1-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для NikonD700, D300

Совместимость - Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200
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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель AVR-N1-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200.
Совместимость - Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200
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