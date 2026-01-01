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Falcon Eyes AVR-N1-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для NikonD700, D300

Falcon Eyes AVR-N1-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для NikonD700, D300

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9565

Кабель AVR-N1-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200.

Описание

Совместимость - Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200

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