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Falcon Eyes AVR-L3-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Olympus E620, E5

Falcon Eyes AVR-L3-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Olympus E620, E5

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9564

Кабель AVR-L3-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Olympus E620, E520, E450, E420, EP1, EP2, E30.

Описание

  • Бренд  -  Falcon Eyes
  • Тип - кабель
  • Ширина, мм  -  300
  • Длина, мм  - 20
  • Высота ,мм - 12
  • КомплектацияКабель AVR-L3-1

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