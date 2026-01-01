Proaim Aura-12 LED-осветитель для камеры

Лампы не нагреваются, поэтому с этим оборудованием можно совершенно спокойно работать в любом замкнутом помещении. В отличие от остальных устройств операторский свет Proaim дает более яркое, но в то же время мягкое освещение. Продолжительность работы ламп составляет 50 000 часов. Свет подходит, как новичкам и любителям, так и профессионалам. Яркость света соответствует 1000W.
Модель оборудована встроенной регулировкой затемнения, не нагревается и не мерцает. Поставляется в комплекте с 100-240 VAC адаптером.
Использование гелевых светофильтров помогают добиться различного колорита в кадре: светло-голубого, белесого или янтарно-желтого. Без гелевого светофильтра цветовая температура составляет 5600 K.
Цветовая температура, К:
- с желтым светофильтром – 3200
- с легким белым светофильтром – 5400
- с голубым светофильтром – 6500
Технические характеристики:
- размер ламп, см – 16,5 x10x3,2
- вес ламп, г – 540
- энергопотребление, А – 2
- вес оборудования, кг – 3,5
- рабочая температура, С – от 0 до +70
Весь набор упакован в специальный кейс Camtree 1450 с мягкой поролоновой подкладкой с выемками под оборудование. Он защищает оборудование от влаги, пыли, тряски и ударов. Кейс изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали и обеспечивает полную сохранность во время транспортировки.
Технические характеристики кейса:
- внешние габариты, см – 35,5x30,5x12,7
- внутренние габариты, см – 30,5x22,5x8,9
- глубина верхней крышки, см – 3,2
- глубина нижней крышки, см – 8,9
- вес, кг – 1,2