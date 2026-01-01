Proaim Aura-12 LED-осветитель для камеры

Описание

Лампы не нагреваются, поэтому с этим оборудованием можно совершенно спокойно работать в любом замкнутом помещении. В отличие от остальных устройств операторский свет Proaim дает более яркое, но в то же время мягкое освещение. Продолжительность работы ламп составляет 50 000 часов. Свет подходит, как новичкам и любителям, так и профессионалам. Яркость света соответствует 1000W.

Модель оборудована встроенной регулировкой затемнения, не нагревается и не мерцает. Поставляется в комплекте с 100-240 VAC адаптером.

Использование гелевых светофильтров помогают добиться различного колорита в кадре: светло-голубого, белесого или янтарно-желтого. Без гелевого светофильтра цветовая температура составляет 5600 K.

Цветовая температура, К:

с желтым светофильтром – 3200

с легким белым светофильтром – 5400

с голубым светофильтром – 6500

Технические характеристики:

размер ламп, см – 16,5 x10x3,2

вес ламп, г – 540

энергопотребление, А – 2

вес оборудования, кг – 3,5

рабочая температура, С – от 0 до +70

Весь набор упакован в специальный кейс Camtree 1450 с мягкой поролоновой подкладкой с выемками под оборудование. Он защищает оборудование от влаги, пыли, тряски и ударов. Кейс изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали и обеспечивает полную сохранность во время транспортировки.

Технические характеристики кейса: