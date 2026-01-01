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Proaim Aura-12 LED-осветитель для камеры

Proaim Aura-12 LED-осветитель для камеры

Proaim
Артикул: OLE-0230

Proaim Aura-12 предназначен для постоянного освещения помещения при съемках. Высокий уровень светоотдачи и низкое энергопотребление делает его удобным в работе и соответствующим всем требованиям современной киноиндустрии. Обеспечивает мощное яркое свечение без мерцания и нагрева с цветовой температурой 5500 К.

Описание

Лампы не нагреваются, поэтому с этим оборудованием можно совершенно спокойно работать в любом замкнутом помещении. В отличие от остальных устройств операторский свет Proaim дает более яркое, но в то же время мягкое освещение. Продолжительность работы ламп составляет 50 000 часов. Свет подходит, как новичкам и любителям, так и профессионалам. Яркость света соответствует 1000W.

Модель оборудована встроенной регулировкой затемнения, не нагревается и не мерцает. Поставляется в комплекте с 100-240 VAC адаптером.

Использование гелевых светофильтров помогают добиться различного колорита в кадре: светло-голубого, белесого или янтарно-желтого. Без гелевого светофильтра цветовая температура составляет 5600 K.

Цветовая температура, К:

  • с желтым светофильтром – 3200
  • с легким белым светофильтром – 5400
  • с голубым светофильтром – 6500

Технические характеристики:

  • размер ламп, см – 16,5 x10x3,2
  • вес ламп, г – 540
  • энергопотребление, А – 2
  • вес оборудования, кг – 3,5
  • рабочая температура, С – от 0 до +70

Весь набор упакован в специальный кейс Camtree 1450 с мягкой поролоновой подкладкой с выемками под оборудование. Он защищает оборудование от влаги, пыли, тряски и ударов. Кейс изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали и обеспечивает полную сохранность во время транспортировки.   

Технические характеристики кейса: 

  •  внешние габариты, см – 35,5x30,5x12,7
  •  внутренние габариты, см – 30,5x22,5x8,9
  •  глубина верхней крышки, см – 3,2
  •  глубина нижней крышки, см – 8,9
  •  вес, кг – 1,2

Комплектация

  • Свет AURA 12 Power LED – 1 шт.
  • Набор гелевых светофильтров – 1 шт.
  • DC-кабель – 1 шт.
  • Горячий башмак – 1 шт.
  • AC адаптер – 1 шт.
  • Универсальный адаптер – 1 шт. 
  • Кейсы для транспортировки оборудования – 1 шт.

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