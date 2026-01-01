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Flama FL-LED5004 видеосвет

Flama FL-LED5004 видеосвет

Flama
Артикул: NVF-7384

Flama FL-LED5004 – видеосвет, создает равномерное освещение при фото- или видеосъемке. Устанавливается на видео- или фотокамеру в разъем горячий башмак. Питание осуществляется от собственного аккумулятора.

Описание

Характеристики:

  • тип – светодиодная лампа
  • угол освещения, град. – 80
  • освещенность, люкс – 250
  • индекс цветопередачи, RI – >85
  • цветная температура, К – 3000-3500/5000-6000
  • рабочее напряжение, В – 7,2 (постоянный ток)
  • вес, г – 120
  • размер, мм – 69х50х115

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