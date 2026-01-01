Характеристики:
- тип – светодиодная лампа
- угол освещения, град. – 80
- освещенность, люкс – 250
- индекс цветопередачи, RI – >85
- цветная температура, К – 3000-3500/5000-6000
- рабочее напряжение, В – 7,2 (постоянный ток)
- вес, г – 120
- размер, мм – 69х50х115
Москва
Малая Семеновская 3с6
Flama FL-LED5004 – видеосвет, создает равномерное освещение при фото- или видеосъемке. Устанавливается на видео- или фотокамеру в разъем горячий башмак. Питание осуществляется от собственного аккумулятора.
Характеристики:
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