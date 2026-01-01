Cullmann CUlight V 220 DL накамерный свет 64 светодиода

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 64мя яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет). Прибор имеет компактный и легкий корпус.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 4хАА.
Характеристики:
- количество светодиодов - 64
- освещенность - 220 Лк/1 м
- угол светового пучка, град. - 60
- цветовая температура - 5600 К
- мощность, Вт - 4,5
- тип батареи - АА
- размер корпуса, мм - 85х85х35
- вес, г - 130 (без аккумуляторов)