Cullmann CUlight V 220 DL накамерный свет 64 светодиода

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 64мя яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет). Прибор имеет компактный и легкий корпус.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 4хАА.

Характеристики: