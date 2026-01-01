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Cullmann CUlight V 220 DL накамерный свет 64 светодиода

Cullmann CUlight V 220 DL накамерный свет 64 светодиода

Cullmann
Артикул: DAN-1217

Cullmann CUlight V 220 DL - накамерный светодиодный осветитель.

Состоит из 64 ярких светодиодов, 220 Лк/1 м, максимальная мощность 4,5 Вт, размер - 85х85х35 мм. 

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 64мя яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет). Прибор имеет компактный и легкий корпус. 

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 4хАА.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 64
  • освещенность - 220 Лк/1 м
  • угол светового пучка, град. - 60
  • цветовая температура - 5600 К 
  • мощность, Вт - 4,5
  • тип батареи - АА
  • размер корпуса, мм - 85х85х35
  • вес, г - 130 (без аккумуляторов)

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