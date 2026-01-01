Accsoon Power Cage держатель для планшета

Встроенная аккумуляторная площадка позволит использовать батареи Sony NP-F550/750/970 для питания планшета. Время работы системы будет увеличено, что закроет потребность в длительной съемке и мониторинге в полевых условиях. На площадке предусмотрена система блокировки батареи, которая помогает предотвратить случайное отсоединение и падение аккумулятора. Встроенная функция защиты устройств от перезаряда обеспечит безопасную зарядку планшета. Девять монтажных отверстий с резьбой ¼" позволят не только закрепить держатель на стойке, штативе или риге, но и присоединить к держателю дополнительные аксессуары, включая светильники, штативы, камеры, микрофоны или другие крепления.
Портативный 6 канальный мультиформатный видеомикшер 4×SDI и 2×HDMI входа, ЖК-дисплей 13.3'', мультиформатность, масштабирование, многооконный мониторинг, «картинка в картинке», эффекты перехода, встроенный аудиомикшер, прямая потоковая трансляция (UVC) через USB 3.0.