Accsoon Power Cage держатель для планшета

Артикул: DAN-8875

Держатель Accsoon Power Cage позволяет установить и закрепить планшет, подключенный к видеосендерам Accsoon и используемый как видеомонитор. Регулируемый по размеру держатель совместим с семью моделями планшетов Aple iPad или планшетов 10-11'' c Android, подходящих размеров. Внутренние размеры устанавливаются в пределах от 250 до 260мм по ширине и от 170 до 180 мм по высоте.

Детали держателя вырезаются на прецизионных станках с ЧПУ из прочного авиационного алюминия и проходят анодное оксидирование, что обеспечивает защиту держателя от повреждений при случайных падениях или ударах.