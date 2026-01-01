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Accsoon Power Cage держатель для планшета
Accsoon Power Cage держатель для планшета
Accsoon Power Cage держатель для планшета
Accsoon Power Cage держатель для планшета
Accsoon Power Cage держатель для планшета
Accsoon Power Cage держатель для планшета

Accsoon Power Cage держатель для планшета

Accsoon
Артикул: DAN-8875

Держатель Accsoon Power Cage позволяет установить и закрепить планшет, подключенный к видеосендерам Accsoon и используемый как видеомонитор. Регулируемый по размеру держатель совместим с семью моделями планшетов Aple iPad или планшетов 10-11'' c Android, подходящих размеров. Внутренние размеры устанавливаются в пределах от 250 до 260мм по ширине и от 170 до 180 мм по высоте.

Детали держателя вырезаются на прецизионных станках с ЧПУ из прочного авиационного алюминия и проходят анодное оксидирование, что обеспечивает защиту держателя от повреждений при случайных падениях или ударах. 

Описание

Встроенная аккумуляторная площадка позволит использовать батареи Sony NP-F550/750/970 для питания планшета. Время работы системы будет увеличено, что закроет потребность в длительной съемке и мониторинге в полевых условиях. На площадке предусмотрена система блокировки батареи, которая помогает предотвратить случайное отсоединение и падение аккумулятора. Встроенная функция защиты устройств от перезаряда обеспечит безопасную зарядку планшета. Девять монтажных отверстий с резьбой ¼" позволят не только закрепить держатель на стойке, штативе или риге, но и присоединить к держателю дополнительные аксессуары, включая светильники, штативы, камеры, микрофоны или другие крепления.

Комплектация

  • Держатель Power Cage – 1 шт
  • Кабель USB-Type C – 1 шт
  • Кабель USB-Lightning – 1 шт
  • Г-образный ключ 2 мм – 1 шт
  • Винт M2,5*5 – 4 шт
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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