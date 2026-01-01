images
images
images
images
images
images
Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера

Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера

Accsoon
Артикул: DAN-8870

Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера.

Двухдиапазонный видеосендер CineEye II Pro обеспечивает надежную высококачественную передачу сигнала в двух диапазонах частот, поддерживает видео с разрешением до 1080p/60 кадров в секунду со сверхмалой задержкой и работает на расстоянии до 350 метров в пределах прямой видимости. Поддерживает технологию двухдиапазонной передачи Accsoon Gemini, которая позволяет передавать видеосигнал по Wi-Fi на частотах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц одновременно. В свою очередь приемник интеллектуально идентифицирует помехи и объединяет два потока, чтобы сформировать общий поток, что значительно повышает его стабильность и помехоустойчивость. Благодаря двухдиапазонной передаче CineEye II Pro намного стабильнее традиционных Wi-Fi видеосендеров, которые транслируют только в диапазоне 5 ГГц. CineEye II Pro обеспечит вам стабильную передачу сигнала без сбоев, с легкостью справляясь даже с самыми тяжелыми условиями.

Описание

Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера

Комплектация

Передатчик - 1шт
Приемник - 1шт
Антенна - 9шт
Адаптер ножка для установки в башмак - 1шт
Руководство по эксплуатации - 1шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Селфи на закате
Селфи на закате
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.