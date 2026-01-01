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SmallRig AAA2700 угловой адаптер разъема HDMI/Type-C Right-Angle Adapter для BMPCC 4K
SmallRig AAA2700 угловой адаптер разъема HDMI/Type-C Right-Angle Adapter для BMPCC 4K
SmallRig AAA2700 угловой адаптер разъема HDMI/Type-C Right-Angle Adapter для BMPCC 4K
SmallRig AAA2700 угловой адаптер разъема HDMI/Type-C Right-Angle Adapter для BMPCC 4K
SmallRig AAA2700 угловой адаптер разъема HDMI/Type-C Right-Angle Adapter для BMPCC 4K
SmallRig AAA2700 угловой адаптер разъема HDMI/Type-C Right-Angle Adapter для BMPCC 4K

SmallRig AAA2700 угловой адаптер разъема HDMI/Type-C Right-Angle Adapter для BMPCC 4K

SmallRig
Артикул: DAN-5004

Угловой адаптер SmallRig AAA2700 разъема HDMI/Type-C Right-Angle Adapter для BMPCC 4K.

Правосторонний угловой адаптер специально спроектированный для камеры BMPCC 4K. Прикрепляется к боковой стороне клетки винтом с головкой, предотвращает чрезмерный перегиб кабеля и предохраняет гнездо камеры от расшатывания.

Описание

Совместимость:

  • камера - BMPCC 4K
  • клетка или L-образный кронштейн - 2203,2203B, CVB2254, CVB2254B, CVB2255, CVB2255B, 2766

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F570/F550. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2600 mAh. Вес - 100 г.

1 510 ₽
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