SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII

Артикул: DAN-5000

Фиксатор кабеля SmallRig 1679 HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII.

Кабельный зажим специально спроектированный для кожуха камеры серии SmallRig Sony. Крепится к корпусу двумя винтами 1/4". Предотвращает случайное выпадение кабеля HDMI. Кроме того, зажим оснащен двумя отверстиями с резьбой M5 для фиксации кабеля USB с помощью винтов.