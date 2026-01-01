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SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII
SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII
SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII
SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII
SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII

SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII

SmallRig
Артикул: DAN-5000

Фиксатор кабеля SmallRig 1679 HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII.

Кабельный зажим специально спроектированный для кожуха камеры серии SmallRig Sony. Крепится к корпусу двумя винтами 1/4". Предотвращает случайное выпадение кабеля HDMI. Кроме того, зажим оснащен двумя отверстиями с резьбой M5 для фиксации кабеля USB с помощью винтов.

Описание

SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII

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