SmallRig 1679 фиксатор кабеля HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фиксатор кабеля SmallRig 1679 HDMI/Type-C для цифровых камер Sony А7II/А7RII/A7SII.
Кабельный зажим специально спроектированный для кожуха камеры серии SmallRig Sony. Крепится к корпусу двумя винтами 1/4". Предотвращает случайное выпадение кабеля HDMI. Кроме того, зажим оснащен двумя отверстиями с резьбой M5 для фиксации кабеля USB с помощью винтов.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter