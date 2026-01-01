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SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm
SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm

SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm

SmallRig
Артикул: DAN-4984

Адаптер SmallRig 1195B NATO Quick Release Safety Rail 7 см для установки дополнительного оборудования.

Семи сантиметровый быстросъемный адаптер. Крепится винтами 1/4". Дает возможность установки дополнительного оборудования. Изготовлен из алюминия. 

Описание

SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm

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