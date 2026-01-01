SmallRig 1195B адаптер NATO для установки оборудования Quick Release Safety Rail 7cm

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер SmallRig 1195B NATO Quick Release Safety Rail 7 см для установки дополнительного оборудования.
Семи сантиметровый быстросъемный адаптер. Крепится винтами 1/4". Дает возможность установки дополнительного оборудования. Изготовлен из алюминия.
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