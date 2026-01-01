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E-IMAGE EIMK35 MOKO CAMERA ADAPTER PLATE адаптер для видеокамеры

E-IMAGE EIMK35 MOKO CAMERA ADAPTER PLATE адаптер для видеокамеры

E-IMAGE
Артикул: OLE-1759

E-IMAGE MOKO CAMERA ADAPTER PLATE адаптер для видеокамеры

Универсальная стержневая система, которая может использоваться с видеокамерами или с зеркальными фотокамере для съемки видео. Подходит для аксессуаров: компендиумов, фокусеров, бленд, подиумов для объективов и остального оборудования и аксессуаров для видеосъемки. Оснащена предохранительным замком.

Описание

Характеристики:

  • Расстояние между центрами стержней - 6 см
  • Отверстия для крепежных  винтов - 1/4"- 20 и 3/8" - 16
  • Длина 15 мм стержней - 44 см
  • Материал - нержавеющая сталь
  • Размеры - 44 х 11 х 6 см
  • Вес - 1,08 кг

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