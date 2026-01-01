E-IMAGE EIMK35 MOKO CAMERA ADAPTER PLATE адаптер для видеокамеры

Артикул: OLE-1759

E-IMAGE MOKO CAMERA ADAPTER PLATE адаптер для видеокамеры

Универсальная стержневая система, которая может использоваться с видеокамерами или с зеркальными фотокамере для съемки видео. Подходит для аксессуаров: компендиумов, фокусеров, бленд, подиумов для объективов и остального оборудования и аксессуаров для видеосъемки. Оснащена предохранительным замком.