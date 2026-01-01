E-IMAGE EIMK35 MOKO CAMERA ADAPTER PLATE адаптер для видеокамеры

Характеристики:
- Расстояние между центрами стержней - 6 см
- Отверстия для крепежных винтов - 1/4"- 20 и 3/8" - 16
- Длина 15 мм стержней - 44 см
- Материал - нержавеющая сталь
- Размеры - 44 х 11 х 6 см
- Вес - 1,08 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE MOKO CAMERA ADAPTER PLATE адаптер для видеокамеры
Универсальная стержневая система, которая может использоваться с видеокамерами или с зеркальными фотокамере для съемки видео. Подходит для аксессуаров: компендиумов, фокусеров, бленд, подиумов для объективов и остального оборудования и аксессуаров для видеосъемки. Оснащена предохранительным замком.
Характеристики:
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