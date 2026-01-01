AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI

AVMATRIX PVS0615 – это универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет комбинировать видео, микшировать аудио и записывать созданную программу. Благодаря встроенному 15,6-дюймовому ЖК-монитору, видеомикшер можно использовать на самых разных площадках при проведении мероприятий, семинаров и т.д.
Самый тонкий видеомикшер с дисплеем 15.6''
Самый тонкий видеомикшер со встроенным 15,6-дюймовым экраном с разрешением FHD и прочным металлическим корпусом. На экране можно удобно просматривать сигналы PVW, PGM со звуковой дорожкой, использовать многооконный мониторинг, отображать часы и настройки меню.
Хромакей/Люмакей
Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона.
Доступна регулировка размера и положения окон в соответствии с задачей.
Микшировать многоканальный звук можно с помощью фейдеров на панели управления.
Рычаг выполнения перехода
Доступно два типа управления переходом между источниками PVW и PGM: переход без эффектов (CUT) и переход с эффектами (АВТО, T-BAR). В автоматическом режиме поддерживаются эффекты перехода WIPE, MIX и FADE, регулировка скорости перехода позволит удовлетворить различные потребности.
Запись сигнала PGM
Функция записи видео на SD-карту с разрешением до 1080p60 с возможностью приостановки и продолжения записи.
USB медиаплеер
5 и 6 каналы поддерживают различные сигналы, такие как USB, HDMI, DVI и VGA, что позволит выполнить самые различные задачи. Подключите накопитель к USB-порту на боковой панели и управляйте воспроизведением видеоконтента с панели управления. Встроенный USB медиаплеер поддерживает файлы видео и фото.
Широкая сфера применения
Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.
Автодетектируемые входы и выбираемые выходы PGM
Низкопрофильный корпус оснащен различными интерфейсами для удовлетворения различных требований. 4×SDI и 2xDVI-I/HDMI/VGA/USB входы, 2xSDI и 2×HDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход для PVW и PGM, 1xHDMI многооконный выход. Формат на входе определяется автоматически, а формат на выходе PGM можно выбрать.
- Портативный дизайн "все в одном" с 15,6-дюймовым ЖК-дисплеем FHD для многоэкранного просмотра
- 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB
- 3×SDI PGM выхода (1×AUX), 2×HDMI PGM и 1×HDMI multiview выходы
- Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM/AUX с назначением формата
- T-Bar/ AUTO/ CUT переходы и MIX/ FADE/ WIPE эффекты
- Luma Key/ Chroma Key длявиртуальной студии
- Запись PGM сигнала на карту SD, до 1080p60
- Аудио микшер: TRS аналоговые и SDI, HDMI, USB встроенные аудиоканалы
- Основные характеристики