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AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI
AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI
AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI
AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI
AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI
AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI

AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI

AVMATRIX
Артикул: DAN-9228

AVMATRIX PVS0615 портативный видеомикшер 6CH SDI - Портативный 6 канальный мультиформатный видеомикшер, 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB входа, ЖК-дисплей 15.6'', масштабирование, многооконность, «картинка в картинке» и «картинка вне картинки», Хромакей/Люмакей, эффекты перехода, наложение логотипа, аудиомикшер.

Описание

AVMATRIX PVS0615 – это универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет комбинировать видео, микшировать аудио и записывать созданную программу. Благодаря встроенному 15,6-дюймовому ЖК-монитору, видеомикшер можно использовать на самых разных площадках при проведении мероприятий, семинаров и т.д.

Самый тонкий видеомикшер с дисплеем 15.6''
Самый тонкий видеомикшер со встроенным 15,6-дюймовым экраном с разрешением FHD и прочным металлическим корпусом. На экране можно удобно просматривать сигналы PVW, PGM со звуковой дорожкой, использовать многооконный мониторинг, отображать часы и настройки меню.

Хромакей/Люмакей
Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона.

Доступна регулировка размера и положения окон в соответствии с задачей.

Микшировать многоканальный звук можно с помощью фейдеров на панели управления.

Рычаг выполнения перехода
Доступно два типа управления переходом между источниками PVW и PGM: переход без эффектов (CUT) и переход с эффектами (АВТО, T-BAR). В автоматическом режиме поддерживаются эффекты перехода WIPE, MIX и FADE, регулировка скорости перехода позволит удовлетворить различные потребности.

Запись сигнала PGM
Функция записи видео на SD-карту с разрешением до 1080p60 с возможностью приостановки и продолжения записи.

USB медиаплеер
5 и 6 каналы поддерживают различные сигналы, такие как USB, HDMI, DVI и VGA, что позволит выполнить самые различные задачи. Подключите накопитель к USB-порту на боковой панели и управляйте воспроизведением видеоконтента с панели управления. Встроенный USB медиаплеер поддерживает файлы видео и фото.

Широкая сфера применения
Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Автодетектируемые входы и выбираемые выходы PGM
Низкопрофильный корпус оснащен различными интерфейсами для удовлетворения различных требований. 4×SDI и 2xDVI-I/HDMI/VGA/USB входы, 2xSDI и 2×HDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход для PVW и PGM, 1xHDMI многооконный выход. Формат на входе определяется автоматически, а формат на выходе PGM можно выбрать.

      Основные характеристики
  • Портативный дизайн "все в одном" с 15,6-дюймовым ЖК-дисплеем FHD для многоэкранного просмотра
  • 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB
  • 3×SDI PGM выхода (1×AUX), 2×HDMI PGM и 1×HDMI multiview выходы
  • Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM/AUX с назначением формата
  • T-Bar/ AUTO/ CUT переходы и MIX/ FADE/ WIPE эффекты
  • Luma Key/ Chroma Key длявиртуальной студии
  • Запись PGM сигнала на карту SD, до 1080p60
  • Аудио микшер: TRS аналоговые и SDI, HDMI, USB встроенные аудиоканалы

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